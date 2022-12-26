Дешевый порошок за 123 рубля свел все пятна! Эксперты удивились результату и людям нравится

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Упаковка такого порошка на Ozon, к примеру, стоит всего какие-то 123 рубля за 400 граммов. При этом порошок отстирал то, что даже многим дорогим порошкам было не под силу. Кровь и застарелый пот сошли на нет в одно мгновение.

Важно, что вещи, которые подвергались стирке не пострадали в качестве: сохранился цвет, структура ткани, не осталось разводов.

Любопытно, что потребителям тоже нравится этот недорогой порошок. На том же Ozonе покупатели дали ему пять звездочек из пяти возможных.

По материалам: primpress.ru, Ozon.