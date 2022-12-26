Самая дешевая! Назвали лучшую в России селедку в масле — берем за копейки и радуемся

Роскачество проверило пресервы — сельдь в масле. Продукцию организация приобретала в Москве в ТЦ «Ашан», «Лента», «Верный» и интернет-магазине «Перекресток. Впрок».

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Из 20 наименований в 52% были найдены различного рода нарушения. Чаще всего в рыбе находили лишние микроорганизмы, дрожжи, плесень, превышение количества масла при недостающем объеме рыбы.

Любопытно, что в числе самой качественной сельди оказались максимально дешевые бренды, включая такие, как «Моя цена», «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан» и «Просто».

Источник: rbc.ru.