Публикуем полный список сельди, в которой найдена всякая дрянь: Роскачество официально

Роскачество признало небезопасными более 50% пресервов из сельди. Организация закупила 20 наименований в масле и выяснила, что по ГОСТу не произведено ни одно.

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Сельдь была исследована по 32 показателям безопасности и качества.

В 5 продуктах нашли опасные признаки превышения содержания микроорганизмов, дрожжей и плесневых грибов. Это такая сельдь, как «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici. По содержанию микроорганизмов и дрожжей превышение нормы обнаружили в сельди марки «Тесей».

Слишком много микроорганизмов нашли в такой сельди, как «Каждый день» и Leor. А в Delicatesse de Mare и «Русское море» обнаружили слишком много дрожжей.

Источник: rbc.ru.