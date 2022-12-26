Под Новый год такая радость! Пожилые люди получат больше денег: пенсионерам увеличат выплаты — какие условия

Специалисты Пенсионного фонда России напомнили, что россиянам могут увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Размер пенсии может быть увеличен, если у пенсионеров появятся иждивенцы из числа близких людей.

Названы еще несколько условий, при которых можно претендовать на увеличении пенсии. Пособие пересчитают при наличии необходимого для этого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностям. Кроме того, это может быть необходимый выработанный стаж в сельской местности. Пенсию могут увеличить и в случае потери кормильца.

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