До 65 рублей! Люди узнали о предстоящем обрушении доллара и перестали скупать валюту

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Однако некоторые эксперты полагают, что эти действия весьма опрометчивы – доллар еще даст жару в 2023 году, обрушившись до унизительных цифр.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что к лету доллар может опуститься до 65 рублей! И уже в ближайшие дни курс валюты США вернется к своим прежним показателям – до 68-72 рублей за единицу.

После таких новостей толпы у банкоматов, стоит заметить, заметно поредели.

Источник: РБК.