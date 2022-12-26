«Смиритесь»: Василиса Володина сделала важное предупреждение на последнюю неделю декабря

Последняя неделя 2022 года станет по обыкновению суетливой, тяжелой и напряженной. Астролог Василиса Володина предупредила об этом у себя в telegram. Она предложила не стремиться прыгнуть выше головы – все равно не удастся. Так зачем тратить силы, время и последние нервные клетки?

«Смиритесь... Если не успели сделать что-то важное до последней недели года, то уже, наверное, и не успеете», - предупредила астролог.