«Смиритесь»: Василиса Володина сделала важное предупреждение на последнюю неделю декабря

Последняя неделя 2022 года станет по обыкновению суетливой, тяжелой и напряженной. Астролог Василиса Володина предупредила об этом у себя в telegram. Она предложила не стремиться прыгнуть выше головы – все равно не удастся. Так зачем тратить силы, время и последние нервные клетки?
«Смиритесь... Если не успели сделать что-то важное до последней недели года, то уже, наверное, и не успеете», - предупредила астролог.
Дело в том, что даже если и появится такое желание, то в силу вступает ретроградный Меркурий – в четверг вступает в права. А это – то еще испытание.
«Все процессы тормозят почище предновогодних пробок в Москве, появляется желание подвести итоги года под бокал игристого, выдохнуть и помечтать о будущем, особенно во вторник и среду», - объяснила астролог.