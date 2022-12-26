«Предпосылок для разворота нет»: как изменятся цены на квартиры в 2023 году

В 2022 году цены на рынке недвижимости стали падать. Новостройки и готовое жилье дешевели к радости покупателей и к ужасу застройщиков. Сошлось в одной точке многое – избыток предложений и высокая цена, раздутая как пузырь. Вот он и лопнет в ближайшее время.

Сумма площадей всех непроданных в новостройках квартир по России подошла к отметке в 66 млн кв. м. Это - 66% общего объема жилья, находящегося на этапе строительства, сообщил гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сайту mk.ru. С ценой еще удивительнее - за два пандемийных года стоимость «квадратов» выросла на 50-100% (в зависимости от региона).

И в 2023 году тренд на падение цен продолжится. Руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко рассказал, на сколько и как будет дешеветь жилье.