До 80 рублей! Доллар скоро совершит эквилибр, которого никто не ждал!

Возможно, в этом есть определенный смысл. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потави считает, что доллар в 2023 году может достигнуть небывалой цифры в 80 рублей!

Однако он же полагает, что американская валюта способна и на падение – вплоть до 65 рублей. И все в том же 2023 году. Так может дождаться этого, более выгодного курса?

Источник: РБК.