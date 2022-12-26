До 80 рублей! Доллар скоро совершит эквилибр, которого никто не ждал!

Американский доллар в последние недели ведет себя непостоянно, то вырастая в курсе относительно рубля, то падая. Некоторые россияне, не выдержав этих качелей, побежали в банки на всякий случай прикупиться валюты.
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Возможно, в этом есть определенный смысл. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потави считает, что доллар в 2023 году может достигнуть небывалой цифры в 80 рублей!
Однако он же полагает, что американская валюта способна и на падение – вплоть до 65 рублей. И все в том же 2023 году. Так может дождаться этого, более выгодного курса?
Источник: РБК.