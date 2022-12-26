«2023 год агрессивно уберет многих»: Тамара Глоба предсказала незавидное будущее сбежавшим звездам

В этом году страну покинули многие знаменитости. Даже Алла Пугачева эмигрировала со своей семьей, отвернулась от России Анна Нетребко, отказалась от русского языка звезда советской эстрады Лайма Вайкуле. Некоторая часть уехавших решила «хлопнуть дверью» очень громко – начала поливать грязью страну и соотечественников. За это их «отменили» в нашей стране.

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Тенденция со звездными эмигрантами продолжится в 2023 году, поведала астролог Тамара Глоба. Она предрекла им незавидные перспективы.

«2023 год более агрессивно уберет многих творческих людей, которые находились в агрессивном антироссийском состоянии, и проявляться будут творческие люди будут точно так же выступать и за и против режимов своих стран. На этих уровнях будут очень серьезные ограничения, стресс, ограничения свободы. Люди многие будут мигрировать, но при этом миграции будут очень сильно ограничена. И поэтому возможность заработка у них только на творческой основе будет непростая»

Дело в том, что ближайшие годы людей будут интересовать политические вопросы и вопросы устойчивости, поэтому своих и чужих разграничивать будут именно по этому пункту.