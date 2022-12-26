«Период взрывной перестройки»: Тамара Глоба раскрыла, что произойдет с долларом в 2023 году

В декабре резкий рост доллара по отношению к рублю многие аналитики объяснили происходящими в конце года процессами – санкции, потолок цен на нефть, повышенный спрос на валюту. Что ждет американские деньги в 2023 году, рассказала в своем прогнозе астролог Тамара Глоба.

«Будет более жесткий зажим – сложный период взрывной перестройки для доллара, не только период до середины 2023 года, который идет сейчас, потому что спад потом будет во второй половине 23-го. Но также это будет время, которое коснется периода начиная с 25-26 [года] – там будет буквально обвал вот этой валютной массы, которая касается и евро, и доллара», - рассказала астролог в интервью Надежде Стрелец.

При этом, Глоба предрекла появление на мировой арене других денежных единиц. «Деньги, которые относятся к восточным регионам. У Эмиратов есть такая более-менее стабильность», - уточнила звездочет.