Местами даже агрессия: астролог Богдан Глоба сделал предупреждение на финальную неделю года

Астролог Богдан Глоба дал прогноз на новую неделю декабря, последнюю в этом году. Он рассказал, чего ждать от нее каждому человеку.

Это будет бешеная по ритму неделя, и зашкалит она в финале. Поскольку традиционно люди стараются успеть все в эти последние дни года. Да и серьезных трат не избежать, что очевидно. Однако, следует сохранять рациональность, а также прислушиваться к своей интуиции. Новые дела лучше отложить до следующего года, потому что важнее завершить недоделанные.