Столицу заметет: Москву ждет новая погодная аномалия

Москва после снегопада

Москва после снегопада. Фото: Global Look Press

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в последнюю неделю года.

В Москве ожидается новый снегопад. Погода в последнюю неделю года преподнесет жителям и гостям столицы новый неприятный сюрприз.

В ближайший вторник, 27 декабря, Москву накроет снегопад, ожидается сильная метель.

«Во второй половине дня во вторник на погоду начнет оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 м/с. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, а днем осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега, так как произойдет повышение температуры», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в последнюю неделю года будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Напомним, ранее прогнозировалось, что в Москву в канун Нового года придут сильные морозы, но сейчас стало понятно, что в праздники будет плюсовая температура с осадками в виде дождя и мокрого снега.

По материалам ТАСС.

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