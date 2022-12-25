Столицу заметет: Москву ждет новая погодная аномалия

В Москве ожидается новый снегопад. Погода в последнюю неделю года преподнесет жителям и гостям столицы новый неприятный сюрприз.
В ближайший вторник, 27 декабря, Москву накроет снегопад, ожидается сильная метель.
«Во второй половине дня во вторник на погоду начнет оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 м/с. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, а днем осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега, так как произойдет повышение температуры», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температура воздуха в последнюю неделю года будет колебаться от -2 до +2 градусов.
Напомним, ранее прогнозировалось, что в Москву в канун Нового года придут сильные морозы, но сейчас стало понятно, что в праздники будет плюсовая температура с осадками в виде дождя и мокрого снега.
По материалам ТАСС.