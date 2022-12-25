Не торопитесь выбрасывать: эксперты рассказали об особенности белого налета на шоколаде

Почти каждый покупатель кондитерских изделий сталкивался с белым налетом на конфетах или плитке шоколада. Эксперты рассказали, можно ли есть такие сладости.

Как выяснилось, налет не является признаком некачественного шоколада или порчи продукта. Он не появляется на изделиях, в которых при изготовлении использовали заменители какао-масла.