Не торопитесь выбрасывать: эксперты рассказали об особенности белого налета на шоколаде

Почти каждый покупатель кондитерских изделий сталкивался с белым налетом на конфетах или плитке шоколада. Эксперты рассказали, можно ли есть такие сладости.
Как выяснилось, налет не является признаком некачественного шоколада или порчи продукта. Он не появляется на изделиях, в которых при изготовлении использовали заменители какао-масла.
Белый налет говорит о натуральности данного продукта, заверили эксперты. Возникает он тогда, когда сладости хранились в неподходящих условиях или в неудачном месте.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Если вдруг плитка изделия побелела, ее не нужно выкидывать. Налет вовсе не говорит об истечении срока годности, пишет belnovosti.by.