Будьте осторожны: жителей Подмосковья предупредили об опасности на льду

Жителей Подмосковья предупредили об истончении ледового покрова на водоемах. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, пишет агентство «Москва». Как рассказали, он стал меньше в среднем на два сантиметра из-за оттепели. Выход на водоемы стал опасным.
«Осадки существенно повлияли и на толщину льда, и на его структуру, которая под действием дождей стала рыхлой и ломкой. Работники противопожарно-спасательной службы признали выход на лед водоемов области опасным», - подчеркнул начальник ГКУ МО Мособлпожспас Геннадий Пестов.
Гражданам, которые увлекаются рыбалкой, рекомендовали подождать наступления морозов, прежде чем выходить на лед.
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Во время проведения профилактических бесед с рыбаками подмосковные спасатели сделали акцент на алгоритме действий в случае провала под лед. В среднем человек может находиться в холодной воде около десяти минут. Для того, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода, спасатели советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание.