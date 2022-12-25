Будьте осторожны: жителей Подмосковья предупредили об опасности на льду

Зима

Зима. Фото: Global Look Press

Сейчас лед стал меньше в среднем на два сантиметра.

Жителей Подмосковья предупредили об истончении ледового покрова на водоемах. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, пишет агентство «Москва». Как рассказали, он стал меньше в среднем на два сантиметра из-за оттепели. Выход на водоемы стал опасным.

«Осадки существенно повлияли и на толщину льда, и на его структуру, которая под действием дождей стала рыхлой и ломкой. Работники противопожарно-спасательной службы признали выход на лед водоемов области опасным», - подчеркнул начальник ГКУ МО Мособлпожспас Геннадий Пестов.

Гражданам, которые увлекаются рыбалкой, рекомендовали подождать наступления морозов, прежде чем выходить на лед.

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Во время проведения профилактических бесед с рыбаками подмосковные спасатели сделали акцент на алгоритме действий в случае провала под лед. В среднем человек может находиться в холодной воде около десяти минут. Для того, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода, спасатели советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание.

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