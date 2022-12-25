Цены взлетят в два раза: водителей предупредили о новых госпошлинах с первого января 2023 года

С первого января 2023 года в силу вступят поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, устанавливают новые пошлины для автомобилистов и увеличивают размер старых.
Так с 1 января за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства придется платить 1000 рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового транспорта, установке газобаллонного оборудования, замене фар на иной источник света, создании специализированного автомобиля.
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«За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», - отметил управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.
В два раза - с 800 до 1500 рублей - увеличится пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. Такое свидетельство нужно получить если автомобиль изготовлен самостоятельно, изменено заводское оснащение отечественного автомобиля или планируется ввоз иномарки через границу.
По материалам 1prime.ru.