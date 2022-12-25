Цены взлетят в два раза: водителей предупредили о новых госпошлинах с первого января 2023 года

С первого января 2023 года в силу вступят поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, устанавливают новые пошлины для автомобилистов и увеличивают размер старых.

Так с 1 января за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства придется платить 1000 рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового транспорта, установке газобаллонного оборудования, замене фар на иной источник света, создании специализированного автомобиля.

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