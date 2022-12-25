Деньги придут до Нового года: пенсионерам зачислят на карты от двух до семи тысяч рублей – есть только одно условие

Новогодняя елка с игрушками

Новогодняя елка с игрушками. Фото: Global Look Press

Пенсионный фонд России перечислит дополнительные выплаты пожилым людям.

Неплохую доплату к основной пенсии в сумме от двух до семи тысяч рублей получат российские пенсионеры до Нового года, то есть, в течение ближайшей недели.

Правда, не все, а те, у кого соблюдены для этого условия. А именно, на дополнительные выплаты от Пенсионного фонда России имеют право пенсионеры, у которых есть иждивенцы в возрасте до 23-х лет. Они должны являться пенсионерам близкими родственниками.

Размер надбавки составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии.

«На данный момент этот размер для неработающих пенсионеров составляет 7220,74 руб. Соответственно на одного иждивенца пенсионер получит надбавку в размере 2 406,91 рублей, на двоих – 4 813,82 руб., на трех и более – 7 220,74 рублей», – отметили в ПФР.

Надбавку получат как работающие, так и неработающие пенсионеры, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. С единственной разницей – надбавка для работающих пенсионеров не индексируется, также, как и сама фиксированная выплата.

По материалам sportkp.ru.

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