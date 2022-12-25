Деньги придут до Нового года: пенсионерам зачислят на карты от двух до семи тысяч рублей – есть только одно условие

Неплохую доплату к основной пенсии в сумме от двух до семи тысяч рублей получат российские пенсионеры до Нового года, то есть, в течение ближайшей недели.

Правда, не все, а те, у кого соблюдены для этого условия. А именно, на дополнительные выплаты от Пенсионного фонда России имеют право пенсионеры, у которых есть иждивенцы в возрасте до 23-х лет. Они должны являться пенсионерам близкими родственниками.

Размер надбавки составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии.