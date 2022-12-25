Россиян ждут аномалии: синоптики удивили новым прогнозом погоды на ближайшие дни

Синоптики рассказали о неприятных сюрпризах, которые подготовила погода в последнюю неделю 2022 года. Аномалии ждут, в частности, жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.
Так, в ночь на 26 декабря столицу и ближайшие к ней области накроют морозы. Температура с плюсовой опустится до минус 12-13 градусов. Местами будет до и минус 20 градусов, передает PRIMPRESS.
Холодная погода продержится до вторника. Потом температура поползет вверх до плюс одного градуса.
В северо-западную часть России, включая Санкт-Петербург, придут мощные снегопады. Самые сильные осадки в северной столице ожидаются во вторник, 27 декабря. Буквально на следующий день температура повысится до плюс двух градусов и сугробы начнут таять, затапливая улицы.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Аномалии могут быть и в других регионах, предупредили метеорологи. Например, в Крыму 26 и 27 декабря ожидаются ливни, а на Чукотке и в Якутии - сильные ветра.