Россиян ждут аномалии: синоптики удивили новым прогнозом погоды на ближайшие дни

Синоптики рассказали о неприятных сюрпризах, которые подготовила погода в последнюю неделю 2022 года. Аномалии ждут, в частности, жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Так, в ночь на 26 декабря столицу и ближайшие к ней области накроют морозы. Температура с плюсовой опустится до минус 12-13 градусов. Местами будет до и минус 20 градусов, передает PRIMPRESS.

Холодная погода продержится до вторника. Потом температура поползет вверх до плюс одного градуса.