Все пенсионеры будут платить за продукты на 10% меньше! Новая льгота порадовала пожилых

Все пенсионеры, а также ветераны труда, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, опекуны несовершеннолетних инвалидов, матери-одиночки, а также чернобыльцы и почетные доноры смогут покупать продукты со скидкой в 10%.

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Льгота действительна в гипермаркетах «Лента» с 26 декабря. Чтобы воспользоваться данной привилегией, людям нужно получить карту лояльности магазина и стать участником социальной программы.