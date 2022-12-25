Цена – 123 рубля! Эксперты озвучили дешевый порошок, который отстирывает все – реально

Дешевенький порошок «Аист», который стоит на Ozon каких-то 123 рубля (упаковка 500 граммов) эксперты Росконтроля назвали лучшим, дав ему пять баллов из пяти.

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Средство удачно справилось со всеми пятнами, которые обычно под силу качественным порошкам, включая кровь и пот. При этом полностью вымылось из волокон ткани, сохранив ее в прежнем состоянии без разводов и катышек.

Любопытно, что на маркетплейсе Ozon о качестве «Аиста» также положительно высказались большинство пользователей. Они тоже в основном поставили пять звездочек из пяти, отмечая хорошие моющие свойства порошка.

По материалам: primpress.ru, Ozon.