«Рубль покажет восстановление»: доллар успокоится к концу года – озвучен настоящий курс

Доллар вызывает беспокойство у многих россиян в настоящее время. Валюта США стала стремительно набирать обороты относительно рубля, однако пару раз показала и падение. Чего ждать дальше?

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В преддверии Нового года американская валюта практически всегда демонстрирует взлет. Однако после праздника рубль обычно укрепляется, поэтому повода для паники нет, считает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

Он уверен, что рубль совсем скоро начнет укрепляться и восстанавливаться под воздействием спроса на национальную валюту.

«Полагаем, что к концу года доллар все же вернется в диапазон 67–70 рублей за единицу валюты», — сказал Вадим Тихонов.

Источник: сайт Banki.ru.