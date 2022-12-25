Честный курс доллара огласил аналитик: начало 2023 года преподнесет нам всем сюрприз

Многие россияне, наблюдающие за валютными торгами на Мосбирже, повержены сейчас в шок. Доллары то падают, то взлетают в цене относительно рубля.

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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что ждать стабильности от американской валюты пока не стоит. Она и дальше будет прыгать то вверх, то вниз.

В начале нового года, по прогнозам эксперта, мы будем наблюдать примерно тот же курс, что и сейчас: 68-72 рубля.

Потом отечественная валюта укрепится, и доллар может выйти к показателям в 65-68 рублей. Однако не исключено, что в какие-то моменты он будет достигать 80 рублей за единицу валюты.

Источник: РБК.