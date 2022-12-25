По 10 тысяч рублей каждому: россиян порадовали денежными выплатами – в декабре и январе

Неработающие россияне, которые вовремя подали необходимые документы, смогут получить по 10 тысяч рублей каждый от государства уже в декабре. Те, кто начал оформляться только в этом месяце, увидят пополнение своего счета в январе.

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Речь идет о пособии по безработице, которое вполне реально получить, оставшись без работы, встав на учете в службе занятости.

Возможно получение и больших денег. Для этого гражданин обязан отработать не менее 26 недель за год. Тогда неработающему россиянину начислят пособие в размере 75% от среднего заработка на последнем месте работы, но не свыше 12 792 рублей.

Источник: PRIMPRESS.