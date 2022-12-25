Рубль втопчет доллар в грязь! Назван унизительный курс американской валюты в 2023 году

Последние тоги на Мосбирже немало удивляют россиян, уже не первую неделю на них доллар показывает настоящие качели: то падает, то взлетает.

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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что американская валюта будет себя вести так же и в следующем 2023 году.

В начале года доллар на торгах будет показывать примерно те же цифры, что мы видим сейчас – 68-72 рубля.

Однако эксперт не исключает, что валюта США может упасть до унизительного курса в 65 рублей, но и доллар за 80 рублей тоже вероятен.

Источник: РБК.