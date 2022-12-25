Доллар вздрогнет? Что произойдет с рублем сразу после праздников, рассказали финансовые аналитики

Падение рубля в декабре многие финансисты назвали не иначе как девальвацией. Курс на московской бирже был рекордным с апреля – доллар перевалил за 70 рублей, евро стоил 74 рубля. И сейчас многих тревожит, что же будет дальше?

Аналитик Александр Потавин из ФГ «Финам» дал свой прогноз относительно состояния отечественной валюты в январе 2023 года. Он считает, что рубль останется нестабильным.

«В начале января, после длинных новогодних праздников, курс рубля обычно укрепляется. В течение 2023 курс рубля будет оставаться нестабильным — не стоит исключать как подъема курса доллара в район 80 руб, так и постепенного снижения курса доллара до 65-68 руб (эти котировки более вероятны к лету)», - цитирует финансиста РБК.

С ним солидарен коллега из Промсвязьбанка, главный аналитик Денис Попов. По его мнению, следует рассчитывать в январе на курс в районе 65 руб за доллар и 69 за евро.