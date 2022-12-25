Думали, такого не будет! Народ кинулся скупать доллары, узнав о его взлете в скором будущем – цифры

Курс доллара в последнее время удивляет: то переваливает за 70 рублей, то опять падает до 68 рублей. Россияне не понимают, как им поступать – покупать сейчас или подождать изменений на финансовом рынке.
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Между тем аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин не исключает, что в следующем году доллар достигнет 80 рублей.
А в начале года американская валюта будет торговаться на Мосбирже за 68-72 рубля. Не исключено также падение доллара до 65 рублей.
Источник: РБК.