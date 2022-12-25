Думали, такого не будет! Народ кинулся скупать доллары, узнав о его взлете в скором будущем – цифры

Между тем аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин не исключает, что в следующем году доллар достигнет 80 рублей.

А в начале года американская валюта будет торговаться на Мосбирже за 68-72 рубля. Не исключено также падение доллара до 65 рублей.

Источник: РБК.