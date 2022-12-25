В дефиците: какие стройматериалы пропали с полок магазинов

В России наблюдается дефицит стройматериалов. Об этом заявили московские ремонтники сайту mk.ru. Базовые товары на прилавках остались, а вот дизайнерских и оригинальных днем с огнем не сыщешь. Цветная затирка, некоторые популярные марки обойного клея, премиум-бренды красок для фасадов и внутренних работ – по этим видам товаров напряженка.

«Несколько месяцев искал самую обычную масляную рыжую краску для деревянного пола, мне такая нужна для деревенского дома, - рассказал ремонтник Алексей Жмуров. - Под названием «краска для пола» в этом году попадается только водоэмульсионная краска, которая доски не укрывает, даже если красить в три слоя».

Выйти из затруднительного положения помогают маркетплейсы или частные объявления – можно что-то еще отыскать стоящее и эксклюзивное. А вот настоящим дефицитом в России стали бумажные обои с красивым орнаментом. Все, что остается на прилавках, - крайне узкого ассортимента и с выросшим ценником.