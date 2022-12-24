Будет точно нелегко: названы даты затяжного магнитного шторма, надвигающегося на Землю

По информации экспертов, шторм начнет действовать уже в период с 25 по 29 декабря 2022 года. Метеозависимым людям будет непросто в эти дни. Магнитные бури имеют такой уровень классификации - от G1 до G5. Самый низкий уровень способен привести к незначительным сбоям в энергосистеме.

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А вот если идет речь о высоких уровнях, то они могут вывести из строя даже электронику, не говоря уже о негативных последствиях для людей.

Пока эксперты оценивают мощность приближающейся бури в 3 балла, это сильно скажется на самочувствии. Отмечается, что может испортиться настроение, возможны головные боли, усталость и апатия, об этом пишет THE FTIMES.