Будет точно нелегко: названы даты затяжного магнитного шторма, надвигающегося на Землю

Этот год уже подходит к концу, но не все трудности закончились. Если недавно начались скачки в температуре и снег сменился дождем, то теперь стоит подготовиться к новому неприятному явлению. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца института РАН предупредили граждан, что на Землю надвигается затяжная магнитная буря.
По информации экспертов, шторм начнет действовать уже в период с 25 по 29 декабря 2022 года. Метеозависимым людям будет непросто в эти дни. Магнитные бури имеют такой уровень классификации - от G1 до G5. Самый низкий уровень способен привести к незначительным сбоям в энергосистеме.
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А вот если идет речь о высоких уровнях, то они могут вывести из строя даже электронику, не говоря уже о негативных последствиях для людей.
Пока эксперты оценивают мощность приближающейся бури в 3 балла, это сильно скажется на самочувствии. Отмечается, что может испортиться настроение, возможны головные боли, усталость и апатия, об этом пишет THE FTIMES.