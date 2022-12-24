Пенсия размером в 46 тысяч рублей: россиянам раскрыли, когда они получат крупные выплаты

По словам эксперта, пенсионеры смогут получать 46 тысяч рублей, но для этого нужно набраться терпения.

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«Сейчас невозможно, потому что Пенсионный фонд России у нас весьма ограничен в средствах. Когда мы достигнем этой возможности, то у нас уже будут другие ожидания, другие цены, и сумму нужно будет опять поднимать», – заявила Буянова, об этом пишет URA.

Также она подчеркнула, что уровень пенсии значительно увеличится, но случиться это только через 10-15 лет.