Пенсия размером в 46 тысяч рублей: россиянам раскрыли, когда они получат крупные выплаты

Не многие пенсионеры могут похвастаться большими пенсиями. Хотя в России существуют надбавки и льготы. Также пенсию индексируют каждый год. Недавно стало известно, сколько пожилые граждане России станут получать в будущем году. Примечательно, что доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова назвала сроки, когда пенсия станет гораздо больше.
По словам эксперта, пенсионеры смогут получать 46 тысяч рублей, но для этого нужно набраться терпения.
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«Сейчас невозможно, потому что Пенсионный фонд России у нас весьма ограничен в средствах. Когда мы достигнем этой возможности, то у нас уже будут другие ожидания, другие цены, и сумму нужно будет опять поднимать», – заявила Буянова, об этом пишет URA.
Также она подчеркнула, что уровень пенсии значительно увеличится, но случиться это только через 10-15 лет.