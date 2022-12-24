Юрист поделилась прогнозом о дополнительной индексации пенсий в 2023 году

Стало известно, вырастет ли в следующем году стоимость пенсионного балла.
Эксперт уверена, что россияне в возрасте дождутся дополнительной индексации пособий в 2023.
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Пока что известно о повышении пенсий для неработающих на 4,8%. Также увеличат и социальные выплаты на 3,3%. А индексация военной пенсии состаивла 10,5%.
Что касается пенсионного балла, юрист назвала сумму в 123 рубля.
«Федеральный бюджет на 2023 год и бюджет Социального фонда России уже утверждены парламентом», – отметила Ирина Сивакова в личном Дзен-канале.
Напомним, ранее появилась информация о законопроекте, который отменит комиссию при переводе денег с карты на карту.