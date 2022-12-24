Больше никаких возвратов на карту! Wildberries ввел новое правило для всех

В популярном интернет-магазине Wildberries ввели новое правило - оно касается возврата денег. Если вы раньше возвращали товар и деньги за него отправлялись на карту автоматически, то сейчас - все.

Теперь средства будут поступать на баланс личного кабинета. И использовать их можно лишь, потратив на покупку товаров на Wildberries.

Чтобы проверить средства - нужно зайти в раздел «Баланс». Вам поступит уведомление в личном кабинете о том, куда деньги были возвращены.

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