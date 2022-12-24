Идеально для заправки салатов: «МаркаКачества» назвала лучшее оливковое масло

«В наш обзор оливковых масел вошли самые востребованные марки, репутация которых позволяет не сомневаться в качестве реализуемой ими продукции. Составляя рейтинг мы учитывали такие характеристики, как состав, экологическая чистота, вкус, цвет, запах, консистенция, страна-производитель, а также брали во внимание соотношение объема и стоимости готового продукта», – заключили в markakachestva.ru.