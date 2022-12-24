Идеально для заправки салатов: «МаркаКачества» назвала лучшее оливковое масло

Стало известно, какое оливковое масло стоит взять в магазине.
Тип обработки, упаковка, регион производства – вот, на что нужно обращать внимание при выборе оливкового масла.
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«МаркаКачества» отдала предпочтение брендам Maestro de Oliva, Monini Extra Virgin Pesto, Minerva Kalamata Extra Virgin.
«В наш обзор оливковых масел вошли самые востребованные марки, репутация которых позволяет не сомневаться в качестве реализуемой ими продукции. Составляя рейтинг мы учитывали такие характеристики, как состав, экологическая чистота, вкус, цвет, запах, консистенция, страна-производитель, а также брали во внимание соотношение объема и стоимости готового продукта», – заключили в markakachestva.ru.
Напомним, ранее «МаркаКачества» нашла лучшие варианты растворимого кофе.