В Роскачестве рассказали, какую ошибку допустил магазин «Ашан»

Роскачество обнаружило, что в торговой сети «Ашан» продавались товары с пометкой «органический продукт». Однако в действительности они не соответствовали заявленным требованиям.

Эксперты отмечают, что в последнее время все больше торговых компаний заманивают покупателей так называемым гринвошингом.

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Однако не все производители действительно создают органический продукт. Об этом в своем Telegram-канале заявили представители Роскачества.