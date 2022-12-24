В Роскачестве рассказали, какую ошибку допустил магазин «Ашан»

Магазин

Магазин. Фото: Global Look Press 

Производители товаров пользуются тем, что увеличился спрос на продукты с маркировкой «органическое».

Роскачество обнаружило, что в торговой сети «Ашан» продавались товары с пометкой «органический продукт». Однако в действительности они не соответствовали заявленным требованиям. 

Эксперты отмечают, что в последнее время все больше торговых компаний заманивают покупателей так называемым гринвошингом.

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Однако не все производители действительно создают органический продукт. Об этом в своем Telegram-канале заявили представители Роскачества.

 

Напомним, ранее в Роскачестве назвали самые лучшие овсяные хлопья для завтрака. 

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