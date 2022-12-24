«Уже видели подобную ситуацию»: эксперт рассказала, что избегать во время ослабления рубля

Стало известно, что делать с бюджетом на фоне падения рубля.

Эксперт рекомендовала не торопиться с покупкой техники из-за колебания курса валют.

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«Поддаваться панике и скупать товары, особенно длительного пользования, не стоит. Наши граждане уже видели подобную ситуацию, например, в 2014 году, когда при падении курса рубля тут же выстраивались очереди в магазины за телевизорами, холодильниками, стиральными машинами. Приобретать впрок такие товары нельзя», – заявила финансист в беседе с pravda.ru.