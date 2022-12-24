Есть много тонкостей: адвокат рассказала об особенностях использования маткапитала

Адвокат Оксана Головичева рассказала россиянам о том, как семьи могут использовать маткапитал для предоставления дошкольного образования.

Она напомнила, что родители не могут напрямую оплатить из маткапитала любые развивающие занятия. Учреждения для этого должны получить аккредитацию. Но часто бывает так, что не все частные детские сады попадают в эту категорию, объяснила Головичева.

Адвокат порекомендовала родителям сначала проверить, есть ли у детского учреждения необходимая аккредитация.

«Часто частные сады работают не в рамках образовательной деятельности, а просто предоставляют возможность оставить своего ребенка на время. Это своего рода некая няня», - продолжила она.

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