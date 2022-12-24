Рассылают смс о долге за ЖКХ: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Эксперты рассказали, что злоумышленники в последнее время стали чаще пользоваться тем, что управляющие компании в России в конце года делают перерасчет.

«Мошенники рассылают уведомление о долге за коммуналку под видом управляющих компаний. Сумма долга - обычно 10-20 тысяч. Если оплатить сразу же, предлагается скидка», - сказано в сообщении в Telegram-канале «Сбера».

Граждане, которые соглашаются произвести оплату, не только теряют деньги. Мошенники могут получить доступ и к банковской карте.