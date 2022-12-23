Одевайтесь теплее: синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

Синоптик Александр Синенков рассказал о резком похолодании в Москве и Подмосковье.
По его словам, снижение температуры ожидается из-за прохождения холодного фронта в столичном регионе. Так, утром в воскресенье, 25 декабря, ожидается 7–9 градусов мороза в Москве и 6–11 градусов в Подмосковье.
Днем в городе потеплеет до минус 6-8 градусов, а по области — до минус 4–9 градусов. Синоптик подчеркнул, что в эти дни ожидается северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.
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Синенков заверил, что похолодание будет временным. И уже в середине последней недели декабря температура воздуха повысится. Так, 29 числа потеплеет до нуля градусов. Однако практически всю неделю время от времени будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега, передает ТАСС.