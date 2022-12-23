Одевайтесь теплее: синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

Синоптик Александр Синенков рассказал о резком похолодании в Москве и Подмосковье.

По его словам, снижение температуры ожидается из-за прохождения холодного фронта в столичном регионе. Так, утром в воскресенье, 25 декабря, ожидается 7–9 градусов мороза в Москве и 6–11 градусов в Подмосковье.

Днем в городе потеплеет до минус 6-8 градусов, а по области — до минус 4–9 градусов. Синоптик подчеркнул, что в эти дни ожидается северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

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