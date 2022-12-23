В Роскачестве назвали лучшие овсяные хлопья

Специалисты Роскачества провели проверку 23 товаров разных производителей, которые специализируются на геркулесе.
Эксперты отметили, что существует ряд потребительских опасений по поводу овсяных хлопьев.
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«Например, некоторые покупатели считают, что хлопья могут продаваться несвежими, с истекающим сроком годности. В продукте могут содержаться посторонние примеси, а хлопья заражены вредителями. Опасаются также и содержания в хлопьях пестицидов, микотоксинов и токсичных элементов», — обосновали исследование в rskrf.ru.
Эксперты особо отметили геркулес четырех брендов «Гудвилл», «Пассим», «Локоме» и «Макфа».
Напомним, ранее В Роскачестве выбрали лучшую красную рыбу для новогоднего стола.