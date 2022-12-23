В Роскачестве назвали лучшие овсяные хлопья

Овсяная каша

Овсяная каша. Фото: Global Look Press 

Каша из этих круп станет отличным блюдом на завтрак.

Специалисты Роскачества провели проверку 23 товаров разных производителей, которые специализируются на геркулесе.

Эксперты отметили, что существует ряд потребительских опасений по поводу овсяных хлопьев.

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«Например, некоторые покупатели считают, что хлопья могут продаваться несвежими, с истекающим сроком годности. В продукте могут содержаться посторонние примеси, а хлопья заражены вредителями. Опасаются также и содержания в хлопьях пестицидов, микотоксинов и токсичных элементов», — обосновали исследование в rskrf.ru.

Эксперты особо отметили геркулес четырех брендов «Гудвилл», «Пассим», «Локоме» и «Макфа».

Напомним, ранее В Роскачестве выбрали лучшую красную рыбу для новогоднего стола.

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