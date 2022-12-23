Элитное оливье: Анна Калашникова поделилась необычным рецептом новогоднего салата

Светская львица Анна Калашникова рассказала о своих любимых новогодних блюдах. Как выяснилось, красотка предпочитает оливье с необычными ингредиентами.

«Я, наверное, буду очень банальной, но у меня их три. Первое — оливье, но не мясное, а с рыбой, раковыми шейками или крабом. Обязательно делаем заливное из рыбы, там несколько видов, и селедку под шубой», — подчеркнула она.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Калашникова посоветовала внимательно выбирать селедку для любимого многими блюда. Также светская львица призналась, что любит салат мимоза, хоть и делает его не так часто, передает портал «А теперь внимание!».