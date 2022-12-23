Элитное оливье: Анна Калашникова поделилась необычным рецептом новогоднего салата

Оливье

Оливье. Фото: Global Look Press

Светская львица также призналась, что любит готовить мимозу на праздники.

Светская львица Анна Калашникова рассказала о своих любимых новогодних блюдах. Как выяснилось, красотка предпочитает оливье с необычными ингредиентами. 

«Я, наверное, буду очень банальной, но у меня их три. Первое — оливье, но не мясное, а с рыбой, раковыми шейками или крабом. Обязательно делаем заливное из рыбы, там несколько видов, и селедку под шубой», — подчеркнула она. 

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Калашникова посоветовала внимательно выбирать селедку для любимого многими блюда. Также светская львица призналась, что любит салат мимоза, хоть и делает его не так часто, передает портал «А теперь внимание!». 

Ранее эксперты рассказали, сколько на самом деле можно хранить оливье. По его словам, здесь все зависит от того — заправлен салат майонезом или нет. Если да, то срок годности оливье при температурном режиме +1... −5 градусов составит до суток. При комнатной температуре блюдо не хранится более 6 часов. И до трех дней салат можно хранить без майонеза или сметаны.

Читайте также