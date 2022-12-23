Элитное оливье: Анна Калашникова поделилась необычным рецептом новогоднего салата

Светская львица Анна Калашникова рассказала о своих любимых новогодних блюдах. Как выяснилось, красотка предпочитает оливье с необычными ингредиентами.
«Я, наверное, буду очень банальной, но у меня их три. Первое — оливье, но не мясное, а с рыбой, раковыми шейками или крабом. Обязательно делаем заливное из рыбы, там несколько видов, и селедку под шубой», — подчеркнула она.
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Калашникова посоветовала внимательно выбирать селедку для любимого многими блюда. Также светская львица призналась, что любит салат мимоза, хоть и делает его не так часто, передает портал «А теперь внимание!».
Ранее эксперты рассказали, сколько на самом деле можно хранить оливье. По его словам, здесь все зависит от того — заправлен салат майонезом или нет. Если да, то срок годности оливье при температурном режиме +1... −5 градусов составит до суток. При комнатной температуре блюдо не хранится более 6 часов. И до трех дней салат можно хранить без майонеза или сметаны.