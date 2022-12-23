Пополнил ряды: Глеб Пьяных* стал иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 23 декабря, добавило новые имена в реестр иностранных агентов.

Среди иноагентов оказался и журналист Глеб Пьяных*. Новичок среди иностранных агентов известен как ведущий «Программы Максимум» на телеканале НТВ.

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Помимо журналиста, в списке оказались его коллега Жвик Анастасия Николаевна (признана Минюстом иноагентом в РФ), правозащитница Ганнушкина Светлана Алексеевна (признана Минюстом иноагентом в РФ), публицист Колесников Андрей Владимирович (признан Минюстом иноагентом в РФ). Об этом сообщили в minjust.gov.ru.