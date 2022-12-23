Иностранные мессенджеры будут под запретом: на сайте «Госуслуги» россиян ждут изменения

«Госуслуги»

«Госуслуги». Фото: Global Look Press 

Новый закон вступит в силу с первого марта 2023 года.

Скоро на «Госуслугах» запретят передачу персональных данных с помощью иностранных мессенджеров.

Роскомнадзор составит список мессенджеров, через которые нельзя будет выполнять государственные задания.

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Например, нельзя будет использовать иностранные мессенджеры при передаче платежных документов или пересылке персональных данных граждан РФ, и данных о переводах денежных средств.

«Подобный запрет распространяется и на компании с государственным участием и финансовые организации. Роскомнадзор наделяется полномочием по составлению списка таких иностранных мессенджеров. Он должен быть опубликован на официальном сайте ведомства», — отметили в tass.ru.

Напомним, ранее государство пообещало пожилым людям с низкими доходами новогоднюю прибавку к пенсии.

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