Иностранные мессенджеры будут под запретом: на сайте «Госуслуги» россиян ждут изменения

Скоро на «Госуслугах» запретят передачу персональных данных с помощью иностранных мессенджеров.

Роскомнадзор составит список мессенджеров, через которые нельзя будет выполнять государственные задания.

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Например, нельзя будет использовать иностранные мессенджеры при передаче платежных документов или пересылке персональных данных граждан РФ, и данных о переводах денежных средств.