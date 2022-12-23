Эксперт объяснила, почему стало модно одеваться в секонд-хендах

Стало известно, почему в последнее время секонд-хенд не ассоциируется с чем-то ужасным.

В России приобретение неновых вещей не приветствовалось в обществе. Однако в последнее время продажи подержанных вещей на «Авито», «Яндекс», а также платформе «Ресейл» стали нормой.

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