Эксперт объяснила, почему стало модно одеваться в секонд-хендах

Одежда

Одежда. Фото: Global Look Press 

Персональный стилист Анастасия Игнатова рекомендовала не стесняться покупать одежду на ресейл-платформах.

Стало известно, почему в последнее время секонд-хенд не ассоциируется с чем-то ужасным.

В России приобретение неновых вещей не приветствовалось в обществе. Однако в последнее время продажи подержанных вещей на «Авито», «Яндекс», а также платформе «Ресейл» стали нормой.

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«Во-первых, сейчас модно осознанное потребление и забота об окружающей среде. Во-вторых, в стране наблюдается дефицит зарубежных брендов премиум-сегмента. Поэтому секонд-хенды или платформы, где можно купить поношенную сумочку от Louis Vuitton, сейчас очень кстати», – отметила эксперт.

«В-третьих, люди стали экономить: 96% хочет покупать вещи хорошего качества, но не хочет переплачивать», – процитировали стилиста в vnimanie.pro.

Напомним, ранее россиян предупредили о пропаже этого товара с полок «Магнита», «Ашана» и других супермаркетов.

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