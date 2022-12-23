Больше не будет: этот товар перестанут продавать в «Магните», «Ашане» и других супермаркетах

Хлебцы

Хлебцы. Фото: Global Look Press 

Поставщик продукта прекратил сотрудничество с Россией.

Стало известно, какой товар полностью исчезнет с полок магазинов.

Речь идет о хлебцах Finn Crisp. Любители продуктов правильного питания без труда узнают красные коробочки с этим продуктом. Однако теперь их не будет в российских супермаркетах. Так как шведская компания Lantmannen прекратила поставки товара в Россию.

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«Мы прекратили экспорт в Россию с февраля-марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны», – рассказали в iz.ru со ссылкой на пресс-службу шведского производителя.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали о лучшей красной рыбе для новогоднего стола.

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