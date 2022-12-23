В Роскачестве выбрали лучшую красную рыбу для новогоднего стола

Стало известно, красную рыбу какого бренда стоит взять в магазине.
Роскачество рекомендовало форель слабосоленую торговой марки «Русское море»:
«Продукт данной торговой марки можно назвать качественным и безопасным. Нежные по своей консистенции ломтики не имеют посторонних запахов и обладают приятным вкусом, а сама рыба оказалась свежей и не содержащей чрезмерного количества консервантов».
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«Потенциальной возможности присуждения российского Знака качества данный товар лишает производство, локализованное на территории Белоруссии», — отметили в rskrf.ru.
К слову, в исследовании приняли участие 43 товара 21 торговой марки. Ранее в Роскачестве нашли лучшее хвойное дерево для Нового года.