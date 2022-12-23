«Позволит рублю стабилизироваться»: аналитик рассказал, что поможет сокрушить доллар

«По нашим оценкам, в конце декабря – первой половине января экспортерам предстоит выплатить дивиденды и налоги на общую сумму ₽1,8 трлн, что весьма много. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, все-таки резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне ₽64–65», — рассказал в беседе с quote.ru аналитик SberCIB Юрий Попов.