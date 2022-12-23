«Позволит рублю стабилизироваться»: аналитик рассказал, что поможет сокрушить доллар

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Специалист уверен, что обвал национальной валюты — временное явление.

Эксперты обнадежили россиян, которые не верят в силу рубля.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что ослабление рубля типично для декабря.

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«Против рубля сейчас играет большой объем денег в экономике, традиционный для декабря, когда бюджет и крупные компании завершают расчеты со своими контрагентами», — отметил Алексей Антонов.

«По нашим оценкам, в конце декабря – первой половине января экспортерам предстоит выплатить дивиденды и налоги на общую сумму ₽1,8 трлн, что весьма много. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, все-таки резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне ₽64–65», — рассказал в беседе с quote.ru аналитик SberCIB Юрий Попов.

Напомним, ранее в Центробанке дали рекомендации по обращению с бумажными купюрами.

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