«Позволит рублю стабилизироваться»: аналитик рассказал, что поможет сокрушить доллар

Эксперты обнадежили россиян, которые не верят в силу рубля.
Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что ослабление рубля типично для декабря.
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«Против рубля сейчас играет большой объем денег в экономике, традиционный для декабря, когда бюджет и крупные компании завершают расчеты со своими контрагентами», — отметил Алексей Антонов.
«По нашим оценкам, в конце декабря – первой половине января экспортерам предстоит выплатить дивиденды и налоги на общую сумму ₽1,8 трлн, что весьма много. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, все-таки резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне ₽64–65», — рассказал в беседе с quote.ru аналитик SberCIB Юрий Попов.
Напомним, ранее в Центробанке дали рекомендации по обращению с бумажными купюрами.