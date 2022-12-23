«Могут отказать в приеме банкнот»: в Центробанке дали рекомендации по обращению с бумажными купюрами

Россиянам рассказали, как необходимо распоряжаться наличными деньгами.
Чтобы не стать соучастником сбыта подделок, нужно быть внимательными при продаже с рук. Также аккуратнее обращайтесь с наличными в темноте.
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«Проверить налично деньги на подлинность поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно расскажет, где на вашей банкноте найти признаки подлинности, как их проверить самостоятельно без применения специальной техники. Если выяснится, что банкнота не подлинная, отнесите ее в ближайший отдел полиции», — отметил Оксенчук.
Что касается обмена испорченных купюр, тут можно обратиться в любой коммерческий банк. Отказать могут только в случае сильных повреждений.
«Не стоит допускать попадания денег в стиральную машинку, воздействия на них высоких температур и различных веществ — после таких процедур вам могут отказать в приеме банкнот», — отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.