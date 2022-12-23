«Могут отказать в приеме банкнот»: в Центробанке дали рекомендации по обращению с бумажными купюрами

Россиянам рассказали, как необходимо распоряжаться наличными деньгами.

Чтобы не стать соучастником сбыта подделок, нужно быть внимательными при продаже с рук. Также аккуратнее обращайтесь с наличными в темноте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».