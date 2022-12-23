«Уже четвертый раз становится победителем»: названо средство №1 для мытья посуды

Стало известно, кто стал победителем «Марки № 1 – 2022» среди бытовой химии.

Лучшим сродством для мытья посуды признали бренд AOS производства «Нэфис Косметикс».

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«Мы очень рады, что AOS уже четвертый раз становится победителем такого престижного конкурса. В этом году AOS исполнилось 20 лет, и все эти годы мы стремимся сделать максимум для обеспечения качества продукта. В 2022 году мы запустили эколинейку средств для мытья посуды, выпустили полюбившееся средство в новом объеме — 5 литров. Уверены, что бренд и дальше будет радовать потребителей», — процитировали генерального директора «Нэфис Косметикс» Дину Лаврикову evening-kazan.ru.