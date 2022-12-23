Пожилым людям с низкими доходами пообещали новогоднюю прибавку к пенсии

Стало известно, кто из пенсионеров увидит дополнительные выплаты в ближайшее время.

Государство поможет тем, кто по доходам не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера.

С января 2023 года во всех регионах страны повышается прожиточный минимум. И в Новосибирской области для пенсионеров прожиточный минимум составит 12 666 рублей. Тогда сумма доплаты составит для пожилых людей в этом регионе 2 666 рублей.

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