Пожилым людям с низкими доходами пообещали новогоднюю прибавку к пенсии

Стало известно, кто из пенсионеров увидит дополнительные выплаты в ближайшее время.
Государство поможет тем, кто по доходам не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера.
С января 2023 года во всех регионах страны повышается прожиточный минимум. И в Новосибирской области для пенсионеров прожиточный минимум составит 12 666 рублей. Тогда сумма доплаты составит для пожилых людей в этом регионе 2 666 рублей.
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«Если пенсия меньше прожиточного минимума, за счет доплат ее повысят до этого уровня. Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера», — отметили в berdsk-online.ru.
Напомним, ранее пенсионерам от 77 лет рассказали о дополнительных выплатах.