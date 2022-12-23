Снегопад на сутки, а после — тепло: каким выдастся конец декабря в столице — улучшений не предвидится

Декабрь 2022 года в Москве выдался нетипичным. Он стал месяцем обильных снегопадов, луж, гололеда и резких колебаний температур.

Такая же тенденция, по прогнозам синоптиков, сохранится и на все последующие дни декабря.

Синоптики называют это «погодной лихорадкой».