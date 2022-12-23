Снегопад на сутки, а после — тепло: каким выдастся конец декабря в столице — улучшений не предвидится

Декабрь в Москве

Декабрь в Москве. Фото: Global Look Press

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в последние дни года.

Декабрь 2022 года в Москве выдался нетипичным. Он стал месяцем обильных снегопадов, луж, гололеда и резких колебаний температур.

Такая же тенденция, по прогнозам синоптиков, сохранится и на все последующие дни декабря.

Синоптики называют это «погодной лихорадкой».

«В воскресенье ожидается похолодание до утра вторника, антициклон не очень активный, сильного затока холода не будет», — отметил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам, ночные температуры будут сохраняться на уровне минус 5–10 градусов.

«Дневные — около −5 °С. Во вторник подходит новый фронт с запада, и снегопад — на сутки с количеством осадков до 10 см. Сугробы подрастут до 30 см, а температура опять подпрыгнет к 0 °С», — добавил Александр Шувалов.

По материалам RT.

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