Цены на алкоголь в 2023 году побьют рекорды: называем в цифрах будущую стоимость

Трудно не заметить, что россияне сейчас активно покупают алкогольную продукцию. Тот, кто не в теме, убежден: дело в предстоящем Новом годе. Отчасти да, однако многим потребителям просто стало известно о скором подорожании данного вида товаров. Вот и решили сделать запас.

Буквально с первых дней следующего года согласно указу Правительства РФ, акцизы на алкоголь будут повышены.

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Поэтому ожидается смена ценников на водке, вине, коньяке, пиве и других напитках. Но это не все, дороже станут и спиртосодержащие товары типа парфюмерии.

Игристое вино, согласно документу, должно стоить не менее 239 рублей за 0,75 литра (сейчас это божеские 169 рублей).

Водка должна подскочить до 281 рубля за в 0,5 литров (в настоящий момент ее цена в той же таре — 261 рубль), бренди — до 375 рублей (сейчас — 348 рублей), коньяк — до 517 рублей (пока покупаем за 480 рублей).

Источник: life.ru