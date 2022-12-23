Уже через пару дней курс доллара всех удивит! Рубль закончит падение — эксперт

Последние торги Мосбиржи ввели в уныние многих россиян, американская и европейская валюта достигла своих апрельских показателей (72 и 77 рублей соответственно), а рубль показал сокрушительное падение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако аналитик «Банки.ру» Вадим Тихонов уверен, что рубль начнет свое восстановление уже через несколько дней.

Падение рубля — явление временное. И многие финансовые аналитики прогнозировали подобное поведение российской валюты относительно доллара и евро, так что ничего сверхъестественного в этом нет.

«Поддержку рублю оказывает стабилизация цен на нефть и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров», — объяснил Вадим Тихонов.

Уже к концу года доллар будет торговаться за 67–70 рублей, считает эксперт.

Источник: «Банки.ру».